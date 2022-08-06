Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bochum - Mainz 05 Bundesliga'nın ilk haftasında karşı karşıya gelecek ve yeni sezonda da mücadeleler nefes kesecek. Peki, Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bochum - Mainz 05 karşılaşmasının detayları...

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Bochum - Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bochum - Mainz 05 maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da BeiN Connect'te canlı yayınlanacak.

Bochum - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BOCHUM - MAINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

VfL Bochum:

Riemann, Gamboa, Ordets, Lampropoulos, Stafylidis; Losilla, Stoger; Asano, Zoller, Holtmann; Hofmann

Mainz 05:

Zentner, Bell, Hack, Leitsch; Widmer, Stach, Kohr, Lee, Martin; Onisiwo, Burkardt