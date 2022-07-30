RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. RB Leipzig, Bayern Münih ile Almanya Süper Kupası finalinde karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. RB Leipzig ile Bayern Münih Almanya Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Bayern Münih maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:30'da Tivibu Spor 2'te canlı yayınlanacak.

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