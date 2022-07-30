Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Community Shield

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Liverpool, Manchester City ile Community Shield finalinde karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Liverpool ile Manchester City Community Shield maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Manchester City maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

Liverpool - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın