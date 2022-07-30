Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hollanda Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ajax, PSV Eindhoven ile Hollanda Süper Kupası finalinde karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ajax ile PSV Eindhoven Hollanda Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ajax - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - PSV Eindhoven maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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