Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Liverpool ile Manchester City, Community Shield maçında kozlarını paylaşıyor. İşte Liverpool Manchester City maçının detayları...
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Manchester City maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele Tivibu Spor 3'te canlı olarak yayınlıyor.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY İLK 11'LER
Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Firmino
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Haaland