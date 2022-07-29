Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kulübün CEO'su Richard Arnold'ın danışmanı olarak görev yapacak.

Premier Lig'de yeni sezona Erik ten Hag yönetiminde hazırlanan Manchester United, Alex Ferguson'la danışmanlık için anlaştı. Daily Mail'de yer alan haberde, Manchester United CEO'su Richard Arnold'ın Alex Ferguson'a danışmanlık teklif ettiği ve tecrübeli çalıştırıcının bu teklifi kabul ettiği belirtildi.



Haberde, Arnold'ın kulübün yönetimiyle ilgili daha fazla yardım alabilmek için bir kurul oluşturduğu ve bu kurulda Alex Ferguson'la birlikte eski CEO David Gill, takımın efsanevi isimlerinden Bryan Robson ve şu anda kulüpte futbol direktörü olarak çalışan John Murtough'un yer aldığı ifade edildi.

Aberdeen'den 1986'da ayrılarak Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, 2013 yılında emekli olduğunu açıkladı.



Görev kaldığı 27 yılda Manchester United'la 13 Premier Lig şampiyonlu yaşayan Alex Ferguson, Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez müzesine götürdü. Alex Ferguson, Manchester United'da ayrıca 5 F.A. Cup ve 4 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.