Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Dortmund, Villarreal ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Dortmund ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dortmund - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Villarreal maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Maç Dortmund Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

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