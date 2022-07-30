Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Emirates Kupası final maçı

Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Emirates Kupası final maçı

Arsenal ile Sevilla Emirates Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 14:00