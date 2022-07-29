Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ile birlikte sahibini buluyor. Karşılaşma öncesi maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Ankaragücü - Gençlerbirliği CANLI İZLE, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Ankaragücü - Gençlerbirliği maçının detayları haberimizde...

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası sahibini buluyor. Daha önce 105 kez karşı karşıya gelen iki ekip, 30 maçı beraberlikle tamamladı. 40 karşılaşma Ankaragücü, 35 karşılaşma ise Gençlerbirliği üstünlüğünde tamamlandı.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ve Ankaragücü, TSYD kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. 29 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de başlayan mücadele, TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Übeyd, Metehan, Gökhan, Abdullah, Emin, Tshibola, Aksel, Serdarcan, Musa, Barış, Arda

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Atakan, Marlon, Diack, Zahid, Pedrinho, Tasos, Beridze, Sowe

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