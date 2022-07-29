Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası sahibini buluyor. Daha önce 105 kez karşı karşıya gelen iki ekip, 30 maçı beraberlikle tamamladı. 40 karşılaşma Ankaragücü, 35 karşılaşma ise Gençlerbirliği üstünlüğünde tamamlandı.
ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği ve Ankaragücü, TSYD kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. 29 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de başlayan mücadele, TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Übeyd, Metehan, Gökhan, Abdullah, Emin, Tshibola, Aksel, Serdarcan, Musa, Barış, Arda
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Atakan, Marlon, Diack, Zahid, Pedrinho, Tasos, Beridze, Sowe