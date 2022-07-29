Haberler Futbol Haberleri GENÇLERBİRLİĞİ ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI 📺 | Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI 📺 | Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. İki Ankara temsilcisi kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TSYD kupası heyecanla bekleniyor. Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GENÇLERBİRLİĞİ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 29 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.