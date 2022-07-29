GENÇLERBİRLİĞİ ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI 📺 | Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI 📺 | Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. İki Ankara temsilcisi kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2022- 16:00