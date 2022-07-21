Levante - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Levante, Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Levante - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Levante ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Levante - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVANTE - WOLVERHAMTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levante - Wolverhampton maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 11:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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