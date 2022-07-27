Süper Lig hakemleri Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak

Süper Lig hakemleri Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 17:01