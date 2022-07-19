Inter Miami - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Inter Miami, Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter Miami - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liglerin başlamasına kısa süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Inter Miami ile Barcelona karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Inter Miami - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER MIAMI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter Miami - Barcelona maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 03:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.