Salzburg - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezona kısa süre kala takımların hazırlıkları son sürat devam ediyor. Salzburg, Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Salzburg - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Salzburg - Liverpool maçının detayları...

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Salzburg - Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Salzburg - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Liverpool maçı 27 Temmuz günü saat 21.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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