Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezona kısa süre kala takımların hazırlıkları son sürat devam ediyor. Genoa, Lazio ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Genoa - Lazio maçının detayları...

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Genoa ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Lazio maçı 27 Temmuz günü saat 18.00'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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