Real Betis - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezona kısa süre kala takımların hazırlıkları son sürat devam ediyor. Real Betis, Marsilya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Real Betis - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Betis - Marsilya maçının detayları...

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Real Betis - Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Betis - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Marsilya maçı 27 Temmuz günü saat 21.30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Real Betis - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın