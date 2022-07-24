Sporting - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Sporting, Sevilla ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sporting - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Sporting ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sporting - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING- SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Sevilla maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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