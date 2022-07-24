Levante - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Levante, Getafe ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Levante - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Levante ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Levante - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levante - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levante - Getafe maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 11:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Levante - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın