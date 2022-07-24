Feyenoord - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Feyenoord, Lyon ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Feyenoord - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Feyenoord ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Feyenoord - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FEYENOORD - LYONMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?