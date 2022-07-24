Club Brugge - Genk maçı saat kaçta?
Arsenal Chelsea'yi farklı geçti
İrmik helvası nasıl yapılır, malzemeleri nedir?
Balık köftesi nasıl yapılır?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Pedro'dan flaş sözler! "F.Bahçe'yi tercih etme sebebim..." Pedro'dan flaş sözler! "F.Bahçe'yi tercih etme sebebim..." 10:50
G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:56
Napoli'den açıklama geldi! Kim transferi... Napoli'den açıklama geldi! Kim transferi... 09:44
F.Bahçe'de Gustavo'yla yollar ayrıldı! İşte yeni adresi F.Bahçe'de Gustavo'yla yollar ayrıldı! İşte yeni adresi 08:38
Mari ile anlaşma tamam! Sıra Arsenal'de Mari ile anlaşma tamam! Sıra Arsenal'de 00:10
Kim'den sonra Szalai de yolcu! Kim'den sonra Szalai de yolcu! 00:10
Daha Eski
Kartal tat vermedi! Kartal tat vermedi! 23:49
Avcı'dan transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." Avcı'dan transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." 23:49
Fırtına'dan tatsız prova Fırtına'dan tatsız prova 23:48
"Jesus'a verilen imkanlar bana verilse..." "Jesus'a verilen imkanlar bana verilse..." 23:47
Aslan'a Grillitsch müjdesi! Aslan'a Grillitsch müjdesi! 23:47
F.Bahçe aradığı stoperi buldu! F.Bahçe aradığı stoperi buldu! 23:47
SON DAKİKA