Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Espanyol, Lille ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Espanyol ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Espanyol - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Lille maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 11:30'da Espanyol YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

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