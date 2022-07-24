Flaş G.Saray sözleri! "Tedavi edilmesi gereken bölge..."
El Clasico'da ortalık karıştı! İşte o anlar
Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Fish and Chips nasıl yapılır?
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Gustavo'yla yollar ayrıldı! İşte yeni adresi F.Bahçe'de Gustavo'yla yollar ayrıldı! İşte yeni adresi 08:38
Mari ile anlaşma tamam! Sıra Arsenal'de Mari ile anlaşma tamam! Sıra Arsenal'de 00:10
Kim'den sonra Szalai de yolcu! Kim'den sonra Szalai de yolcu! 00:10
Kartal tat vermedi! Kartal tat vermedi! 23:49
Avcı'dan transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." Avcı'dan transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." 23:49
Fırtına'dan tatsız prova Fırtına'dan tatsız prova 23:48
Daha Eski
"Jesus'a verilen imkanlar bana verilse..." "Jesus'a verilen imkanlar bana verilse..." 23:47
Aslan'a Grillitsch müjdesi! Aslan'a Grillitsch müjdesi! 23:47
F.Bahçe aradığı stoperi buldu! F.Bahçe aradığı stoperi buldu! 23:47
Buruk'tan yıldız isme onay çıkmadı! Buruk'tan yıldız isme onay çıkmadı! 23:47
Kartal'dan Keny bombası! İşte yapılan teklif Kartal'dan Keny bombası! İşte yapılan teklif 23:46
Fırtına'da transfer gelişmesi! İmzayı atıyor Fırtına'da transfer gelişmesi! İmzayı atıyor 23:46
SON DAKİKA