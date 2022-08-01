TRANSFER HABERLERİ: Cesc Fabregas resmen Como'da!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile sözleşmesi sona eren ve mukavele yenilemeyen Cesc Fabregas, İtalya Serie B ekibi Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. | Transfer haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2022- 15:51
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile sözleşme yenilemeyen Cesc Fabregas'ın yeni durağı belli oldu.
35 yaşındaki İspanyol oyuncu Serie B ekibi Como'yla anlaştı ve 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Fabregas kariyerinde Arsenal, Barcelona, Chelsea ve Monaco gibi takımlarda forma giydi.
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