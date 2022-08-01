TRANSFER HABERLERİ: Cesc Fabregas resmen Como'da!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile sözleşmesi sona eren ve mukavele yenilemeyen Cesc Fabregas, İtalya Serie B ekibi Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. | Transfer haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2022- 15:51