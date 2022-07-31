Rıdvan Yılmaz antrenmana çıktı!
Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Van Bronckhorst için Rıdvan Yılmaz ve Ben Davies transferlerinin özellikle sol kanat için önemli bir opsiyon yaratacağını belirtti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 31.07.2022- 15:20
Rangers'ın resmî Twitter hesabından Rıdvan Yılmaz'ın antrenman görüntülerine ilişkin iki fotoğraf paylaşıldı. İlkinde menajer Giovanni van Bronckhorst da karede yer alıyordu.
İskoç ekibi, dün ligin ilk maçında Livingston ile karşı karşıya gelirken geriye düştüğü maçı ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 kazanmayı başardı. İskoç basını, Van Bronckhorst için Rıdvan Yılmaz ve Ben Davies transferlerinin özellikle sol kanat için önemli bir opsiyon yaratacağını belirtti.