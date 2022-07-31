Rıdvan Yılmaz antrenmana çıktı!

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Van Bronckhorst için Rıdvan Yılmaz ve Ben Davies transferlerinin özellikle sol kanat için önemli bir opsiyon yaratacağını belirtti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2022- 15:20