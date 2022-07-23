Rangers - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Rangers, Tottenham ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rangers - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Rangers ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rangers - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Tottenham maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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