Porto - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Porto, Monaco ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Porto - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Porto - Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Monaco maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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