Philippe Keny kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Philippe Keny, futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Philippe Keny'ın hayatı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Philippe Keny kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 17:27