PSG - Urawa Reds maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. PSG, Urawa Reds ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Urawa Reds maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. PSG ile Urawa Reds kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PSG - Urawa Reds maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - URAWA REDS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Urawa Reds maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 13:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlancak.

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