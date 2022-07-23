Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Bayern Münih, Manchester City ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Bayern Münih ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNIH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Manchester City maçı 23 Temmuz Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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