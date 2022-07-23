Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında golünü attı.



Barcelona'nın alt yaş kategori takımı Barcelona Atletico formasını giyen Demir, UE La Jonquera ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Demir, 88. dakikada takımının 8. golünü kaydetmeyi başardı. Barcelona sahadan 8-1'lik galibiyetle ayrıldı.



18 yaşındaki Emre Demir, Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.