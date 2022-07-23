PSV - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. PSV, Real Betis ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. PSV - Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PSV - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV - Real Betis maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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