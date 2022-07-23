Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Arsenal, Chelsea ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Arsenal ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Chelsea maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 03:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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