Belçika Ligi'nde heyecan devam ediyor. Standard Liege sahasında Gent'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Standard Liege - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika Ligi'nde heyecan devam ediyor. Standard Liege ile Gent karşı karşıya gelecek. Standard Liege ile Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Standard Liege - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STANDARD LIEGE - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Standard Liege - Gent maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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