Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Crystal Palace, Leeds United ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Crystal Palace ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Leeds United maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 13:05'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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