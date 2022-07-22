Genoa - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Genoa, Mallorca ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Genoa - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Genoa ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Genoa - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Mallorca maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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