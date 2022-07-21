RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. RB Leipzig, Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. RB Leipzig ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Liverpool maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 20:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.