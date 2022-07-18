Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk maçında Bate Borisov ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. 2021-2022 sezonunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Konyaspor'un Belarus temsilcisi Bate Borisov ile yapacağı maçı Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek. Peki, Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Bate Borisov - Konyaspor maçına dair merak edilenler...

UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak Bate Borisov - Konyaspor karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor hazırlıklarını sürdürürken; Bate Borisov - Konyaspor maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Bate Borisov - Konyaspor maçına dair detaylar...

BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak Bate Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Bate Borisov - Konyaspor maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.