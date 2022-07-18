Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir ile Maccabi Netanya kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile mücadele edecek ve maçı Gürcü hakem Kvirikashvili yönetecek. Peki, Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte Başakşehir - Maccabi Netanya maçının yayınlanacağı kanal ve maça dair merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 15:30