Köln - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Köln - Milan maçı CANLI İZLE

Köln - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Köln - Milan maçı CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Köln - Milan kozlarını paylaşacak ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln ile İtalya Serie A ekibinden Milan ile mücadele edecek. Peki, Köln - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Köln - Milan maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 17:00