Köln - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Köln - Milan maçı CANLI İZLE
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Köln - Milan kozlarını paylaşacak ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln ile İtalya Serie A ekibinden Milan ile mücadele edecek. Peki, Köln - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Köln - Milan maçına dair merak edilenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 17:00
Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, İtalya Serie A ekibinden Milan yeni sezon öncesi hazırlık maçında mücadele edecek. Peki, Köln - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KOLN - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Köln - Milan maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Köln'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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