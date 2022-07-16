Anderlecht - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anderlecht - Lyon maçı CANLI
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Anderlecht ile Lyon karşı karşıya gelecek ve Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile Fransa Ligue 1 ekibinden Lyon mücadele edecek. Peki, Anderlecht - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Anderlecht - Lyon maçına dair merak edilenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 17:00
Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht Fransa Ligue 1 ekibinden Lyon yeni sezon öncesi hazırlık maçında mücadele edecek. Peki, Anderlecht - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANDERLECHT - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anderlecht - Lyon maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Anderlecht'in YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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