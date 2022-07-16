Anderlecht - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anderlecht - Lyon maçı CANLI

Anderlecht - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anderlecht - Lyon maçı CANLI

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Anderlecht ile Lyon karşı karşıya gelecek ve Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile Fransa Ligue 1 ekibinden Lyon mücadele edecek. Peki, Anderlecht - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Anderlecht - Lyon maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 17:00