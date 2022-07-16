PSV - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | PSV - Villarreal maçı CANLI İZLE
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında PSV - Villarreal kozlarını paylaşacak ve Hollanda ekiplerinden PSV, İspanya La Liga ekibinden Villarreal ile mücadele edecek. Peki, PSV - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte PSV - Villarreal maçına dair merak edlienler...
Hollanda ekiplerinden PSV, İspanya La Liga ekibinden Villarreal yeni sezon öncesi hazırlık maçında mücadele edecek. Peki, PSV - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSV - VILLARREALMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSV - Villarreal maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele PSV'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.