PSV - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | PSV - Villarreal maçı CANLI İZLE

PSV - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | PSV - Villarreal maçı CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında PSV - Villarreal kozlarını paylaşacak ve Hollanda ekiplerinden PSV, İspanya La Liga ekibinden Villarreal ile mücadele edecek. Peki, PSV - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte PSV - Villarreal maçına dair merak edlienler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 17:00