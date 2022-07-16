Inter - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Monaco maçı CANLI İZLE

Inter - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Monaco maçı CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi Inter - Monaco hazırlık maçında karşı karşıya gelecek ve İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Fransa Ligue 1 ekibinden Monaco mücadele edecek. Peki, Inter - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Inter - Monaco maçına dair detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 17:00