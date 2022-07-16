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OH Leuven Leicester City maçı CANLI | OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren OH Leuven ile Leicester City hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? OH Leuven - Leicester City maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Belçika Pro League ekiplerinden OH Leuven ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
OH LEUVEN - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
OH Leuven - Leicester City maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.