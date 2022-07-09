Beşiktaş'ın Werder Bremen ile oynayacağı maçtaki ilk 11'i belli oldu. Siyah-beyazlılar böylelikle ilk hazırlık maçına çıkacak.

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Werder Bremen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Werder Bremen maçı 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 17.00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.



Beşiktaş'ın Werder Bremen ile oynayacağı maçtaki ilk 11'i belli oldu.



