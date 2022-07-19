Son dakika spor haberi: Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Ali Metin yaşamını yitirdi. Metin, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Tümer Metin'in babası Ali Metin vefat etti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Metin, "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bugün kaybettik. Herkesin Ali Babası, idolüm, canım babamın cenazesi yarın (19 Temmuz) Kozlu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığında defnedilecektir" ifadelerini kullandı.