Evander kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında? Nereli?

Transfer dönemi ile birlikte birçok yıldız ismin adı takımlarımız ile anılırken sosyal medyada da gündem oluyor. Evander de merak edilen ve araştırılan isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Peki, Evander kimdir? Evander kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 15:30