İspanyol basınından olay iddia! Cristiano Ronaldo Barcelona'ya doğru

Transfer haberi: Manchester United'da bir türlü aradığı ritmi bulamayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 37 yaşındaki oyuncunun menajerinin Barcelona ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. İşte gündem yaratan o gelişmenin detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 12:55