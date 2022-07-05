İspanyol basınından olay iddia! Cristiano Ronaldo Barcelona'ya doğru
Transfer haberi: Manchester United'da bir türlü aradığı ritmi bulamayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 37 yaşındaki oyuncunun menajerinin Barcelona ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. İşte gündem yaratan o gelişmenin detayları...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.07.2022- 12:55
Haberde, Jorge Mendes'in menajerliğini yaptığı Ruben Neves, Rafa Leao ve Bernardo Silva'nın yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun Barcelona'ya transferi için de Joan Laporta ile görüşeceği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Cristiano Ronaldo'nun ailevi sebeplerden dolayı Manchester United'ın bugünkü antrenmanında yer almayacağı kaydedilmişti.
Geçtiğimiz yaz Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, sezonu 24 gol ve 3 asistle tamamladı.