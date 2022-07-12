Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev 0-3 Lyon (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Dinamo Kiev hazırlık maçında Fransız ekibi Lyon'a 3-0 mağlup oldu. Günün ilk maçında ise Kiev rakibini 3-1 mağlup etmişti.
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Yayın Tarihi: 13.07.2022- 00:33 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022- 00:34
İlk maçta Dinamo Kiev, Fransız rakibini 3-1'lik skorla yenerken ikinci maçta Olympique Lyon sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 20 Temmuz'da, ikinci maçını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.