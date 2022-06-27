Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray transfer gündeminde uzun süredir adı geçen Marko Livaja, futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Marko Livaja'nın hayatı, kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 12:00