Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ve Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

fotomac.com.tr editörlerinden Uğur Sarıkaya'nın Fransız basınından derlediği habere göre Maurice, iki yıldızla ilgilendiklerini doğruladı. Fransız futbol adamı, özellikle Kim transferinin kolay olmadığını söyledi.

İşte o açıklamalar:

"Bugünlerde transfer piyasası çok hareketli değil ancak elimden geldiğince Rennes için en rekabetçi kadroyu kurmaya çalışıyorum. Nayef Aguerd gibi bir oyuncunun benzerini bulmak kolay olmuyor. Fenerbahçeli Kim Min-Jae, benim çok beğendiğim bir isim. Oyunun mesafesini kısaltma özelliği olan bir stoper. Ancak bu transfer hiç kolay değil. Doğan Alemdar gelecekte birinci kalecimiz olacak. Şu an tecrübeli kaleci almak ve ona yardım etmek istiyoruz. Muslera kafamdaki profile uygun. Girişimlerimiz oldu."

KAAN VE DENAYER DE LİSTEDE

Öte yandan Rennes'in stoper listesinde Kaan Ayhan ve Jason Denayer'in de olduğu belirtildi. Denayer'in istediği yüksek maaş sebebiyle bu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca, 20 milyon euro fiyat biçilen Kim Min-Jae ile Benfica ve Brighton'ın da ilgilendiği yazıldı.