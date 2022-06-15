Bonservisi Juventus'ta bulunan ve geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Merih Demiral için Inter devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Juventus'ta forma giyem Merih Demiral ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Bonservisi siyah beyazlı kulüpte bulunan ve geçen sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen savunmacı için İtalyan devi Inter devreye girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter, Atalanta'nın 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Merih'in durumunu yakından takip etme kararı aldı.

Kadrosundabir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu da bulunduran Inter, bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Merih kadrodaki ikinci Türk olacak.