Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra futbol şubesini devralan yabancı firma Sports Republic'i temsilen kulüpte en yetkili isim olacak İtalyan Roberto Gagliardi'nin İzmir'e gelmesiyle yeni sezon planlamasına başlayan Göztepe'de Halil Akbunar, Belçika yolcusu. Yıllardır kulübün sembol isimleri arasında gösterilmesine rağmen geçen sezon taraftarın gözünden düşen 29 yaşındaki takım kaptanı, Westerlo'ya transfer olmak üzere.

Adı birçok kulüple anılan Halil için en ciddi adayın Belçika ekibi olduğu, Westerlo'nun Göztepe'de kadro dışı kalan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı da transfer edebileceği öğrenildi. Altyapısından çıktığı Göztepe'de 10 yıldır A takımda yer alan kanat oyuncusu Halil, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giydi. Bir dönem A Milli Takım'a da seçilen Halil Akbunar, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol attı.

TRANSFERDE GÖZLER SOUTHAMPTON'DA, İLK ADAY LIS

Dün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanan, yarın sezonun ilk antrenmanını yapacak Göztepe'de Lourency'nin sözleşmesinin feshedilmesiyle geçen sezondan kontratı süren 4 yabancı kaldı. Arslanagic kulüp ararken, Mihojevic, Baku ve Tijanic'le de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un da sahibi olan Rasmus Ankarsen'in şirketi Sports Republic'in Göz-Göz'e portföyündeki 8 yeni yabancıyı getirmesi bekleniyor.

Altay'dan ayrılıp geçen günlerde Southampton'a imza atan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in adı da iyi tanıdığı Göztepe'ye kiralık gelebileceği şeklinde anılıyor. Ankersen, Lis'i geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay derbisinde izleyip beğendikten sonra İngiltere'ye götürmüştü.